Ballando con le stelle, "fino a che mi sono trovato davanti Milly Carlucci": come è finita la sua carriera, la pesantissima accusa del vip "scomparso"

Milly Carlucci ha appena portato a termine quella che forse è stata l’edizione di Ballando con le stelle più difficile dal punto di vista logistico, resa ancora più assurda dal coronavirus e dai tanti piccoli infortuni che hanno caratterizzato alcuni ballerini. Lo storico show del sabato sera di Rai 1 ha però portato a casa la pagnotta, come si suol dire, anche se non mancano polemiche - vecchie e nuove - a infiammare il post finale. Nelle scorse ore Lorenzo Crespi ha rilasciato un’intervista al portale iGossip e ha parlato malissimo della sua esperienza di qualche anno fa a Ballando, finita con una querela milionaria perché aveva sostenuto che nel programma fosse tutto deciso a tavolino, compreso il televoto. In questa intervista Crespi è tornato a parlarne: “Il momento più bello? 20 anni di carriera fino a Ballando, fino a che mi sono trovato di fronte la Carlucci… Non mi chiesero mai scusa a Ballando, ma non mi pento di nulla”.

"Una bomba di antidolorifico, non ha funzionato". Milly Carlucci, tutta la verità su Todaro: "L'ho saputo solo oggi", un segreto che ribalta tutto

