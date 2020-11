Striscia la Notizia, agguato a Laura Ravetto: "Perché ha perso il senso del ridicolo?". Attacco da brividi e replica durissima, scontro in strada

25 novembre 2020 a

Del passaggio di Laura Ravetto da Forza Italia alla Lega torna a parlarne Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5 in onda martedì 24 novembre dedica un nuovo servizio alla "transfuga", in questo caso assediata dal Bruno Vespa imitato Gianpaolo Fabrizio. La Ravetto viene intercettata per le strade di Roma, e il finto Vespa picchia durissimo: "Lei è il caso del giorno... cosa mi combina?", premette. "Ma per quale motivo è passata alla Lega?", chiede. E fino a qui, la Ravetto sta al gioco, sono solo sorrisi. Poi, però, la domanda cattiva. Anzi, cattivissima. "Parlando di coronavirus... è vero che lei ha paura di perdere il senso del gusto e dell'olfatto perché ha già perso il senso del ridicolo?", chiede l'imitatore. Battuta che piace il giusto alla Ravetto: "Il senso del ridicolo lo ha perso chi fa il lobbista", repica tranchant prima di congedarsi dalle telecamere di Striscia.

