I Fatti Vostri, "tutto tranne che...". Giancarlo Magalli, altra battutaccia su Samanta Togni: cala un silenzio di tomba

Ma davvero? Altra, incredibile, battutaccia di Giancarlo Magalli nei confronti di Samanta Togni, la collega con cui conduce I Fatti Vostri, il programma di Rai 2 dove siparietti borderline si sprecano. Il conduttore, infatti, dopo averle fatto degli auguri per finta, le ha chiesto quando cade la ricorrenza di Santa Samanta. Così la Togni ha fatto notare a Magalli che quella festività, semplicemente, non esiste. Ed ecco che Giancarlo sgancia la sua bomba: "Giustamente, tutto tranne che santa". Attimi di gelo in studio, dunque la Togni riprende, fingendo di non aver sentito la freddura del collega. Certo, Magalli non ha intenti maliziosi. Ma gli sfondoni restano: a gaffe del genere, nel corso di questi anni, ci ha abituato. Eccome.

