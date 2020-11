CartaBianca, colpo al cuore della Berlinguer: cambio di casacca, ecco dove finisce Mauro Corona

26 novembre 2020 a

a

a

Cambia tutto, per Mauro Corona, lo scrittore-alpinista cacciato da CartaBianca, il programma di Rai 3 dove Bianca Berlinguer lo rivorrebbe, ma vincono le ostruzioni del direttore di rete, Franco Di Mare. Già, perché tra poche ore, Corona, sarà ospite in studio di Corrado Formigli, a PiazzaPulita, in onda su La7. Il tutto, dopo una serie di comparsate a Stasera Italia di Barbara Palombelli, su Rete 4. Corona, da Formigli, animerà un segmento di trasmissione insieme ad Andrea Crisanti, Pier Luigi Lopalco, Antonio Padellaro, Alessandro De Angelis e Annalisa Cuzzocrea. E pensare che soltanto due mesi fa, Formigli, definì "sgradevoli" gli attacchi rivolti da Corona alla Berlinguer. Intervistato da Tiziana Ferrario, Formigli disse: "Io non continuerei ad invitarlo. Eviterei tutto questo, se lo si invita per fare ascolto i rischi possono essere anche questi. E’ giunto il momento di prendere una decisione, non è la prima volta. Adesso ha superato qualunque limite. E’ un personaggio che può piacere moltissimo quando scrive, quando fa le dichiarazioni sulla montagna, ma non è un buon modo di fare una trasmissione". Parole pesanti, quelle di Formigli. Lo stesso Formigli che, ora, ha invitato Mauro Corona...

"Si è messo gli slip leopardati e ballava sul tavolo". Giovanna Botteri-choc su Franco Di Mare: l'ultimo siluro di "Striscia", imbarazzo in Rai

Ormai un ospite fisso. Scacco matto per Mediaset, ecco con chi Corona "tradisce" la Berlinguer: un vero e proprio affronto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.