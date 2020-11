La vita in diretta, Alberto Matano furioso: "Togliamo il collegamento da Napoli, questo non deve accadere"

27 novembre 2020 a

Si è infuriato Alberto Matano nell'ultima puntata de La vita in diretta. In trasmissione si stava parlando della morte di Diego Armando Maradona e dei tifosi che si erano riuniti davanti allo stadio San Paolo per ricordare il campione argentino. A un certo punto, però, il padrone di casa è stato costretto a interrompere il collegamento con la sua inviata a Napoli. "Scusa Antonella, torno in studio anche perché vedo che lì ci sono molti ragazzi senza mascherina. Questo non deve accadere, non voglio fare il censore di nessuno. Ma quell’assembramento senza mascherine che stiamo vedendo non lo voglio vedere - ha detto Matano -. Togliamo il collegamento da Napoli, non è una cosa che possiamo documentare in questo momento, non esiste davvero che si possa vedere questo. Capisco il ricordo, ma dobbiamo ricordarci che siamo nel pieno di una pandemia e dobbiamo stare tutti molto attenti". Un rimprovero severo, dunque, e una dura condanna dei comportamenti di chi stava onorando la memoria del Pibe de Oro. Il conduttore è tornato a collegarsi con Napoli solo un'ora più tardi, quando la situazione è sembrata più tranquilla. Intanto l'epidemiologa Stefania Salmaso ha commentato: "Ci stanno levando tutto, gli abbracci, il contatto fisico. La gente ha bisogno di esternare. Rischiamo di scontarla tra dieci giorni, è un grande rischio".

