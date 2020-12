Storie Italiane, "perché ci siamo venduti i gioielli di Moira Orfei": tormentata rivelazione della Boccoli, choc da Eleonora Daniele

01 dicembre 2020 a

a

a

I gioielli di Moira Orfei, la regina del circo per antonomasia scomparsa nel 2015, sono finiti all’asta. Una decisione indispensabile per andare avanti e per non fermare la complessa macchina del circo: lavoratori in attesa della Cassintegrazione e spese sempre più consistenti per mantenere in piedi la complessa macchina del circo. Così, dopo un momento di difficoltà, è arrivata la scelta di vendere all’asta quei gioielli. Dopo mesi di silenzio, è arrivata la versione di Stefano Orfei e Brigitta Boccoli: a Storie italiane, su Rai1 con Eleonora Daniele, hanno parlato per la prima volta di una decisione molto sofferta.

"Qualcuno intervenga": il servizio di Alberto Matano fa sbottare Eleonora Daniele, ciò che non voleva vedere

“La decisione l’aveva presa già Moira stessa alcuni anni fa - ha premesso la Boccoli -. Lei ha sempre voluto tenere il suo circo a livelli altissimi anche dopo l’inizio della crisi economica. Lo ha fatto per i suoi lavoratori e per le loro famiglie, ma anche per il suo pubblico e i suoi animali. Dare via gli animali era impensabile: dove sarebbero andati a finire? E chi si sarebbe preso cura di loro? Gli animali del circo li ha amati Moira e li amiamo noi adesso. Noi, oggi, stiamo portando avanti quella che è stata la sua decisione”, ha raccontato la Boccoli in collegamento con Storie italiane. “Non sappiamo ancora cosa potremo fare dopo la vendita, lo sapremo a metà dicembre. Speriamo bene, la situazione è molto dura non solo per noi ma per tutto lo spettacolo italiano. Mantenere i lavoratori e le loro famiglie richiede un costo molto alto, in questo il circo fa più fatica degli altri settori”, ha concluso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.