Striscia la Notizia, siluro contro Claudio Baglioni: la sua ex? "Zitta, vattene, mi faccio un c*** così": spunta un fuorionda...

04 dicembre 2020 a

a

a

Ha fatto scalpore, in settimana, quanto accaduto a Forum, il programma di Canale 5, dove una signora ha affermato di essere la ex di Claudio Baglioni. Racconto lunare, che faceva acqua da tutte le parti. Racconto rilanciato da Striscia la Notizia, nell'edizione del tg satirico di giovedì 3 dicembre, nella rubrica Spetteguless. Prima il racconto di quanto accaduto, poi il colpo basso al cantante che, spiegano le voci fuori campo, "ha sempre avuto un ottimo rapporto con le sue fan". E per dimostrarlo, in maniera ironica, Striscia ripropone il video di un vecchio alterco di Baglioni con una fan, appunto, durante un suo concerto: "Quando farai 40 anni di carriera... sta zitta un secondo o ti do un cazzotto in testa. Sta zitta, non me ne frega niente. Sono 40 anni che mi faccio un c*** così per fare questi concerti, quando ti farei la stessa cosa ti farai il tuo concerto. Vieni qui, parli... adesso puoi anche andare", affermava stizzito Claudio Baglioni.

Striscia, Baglioni e la sua "ex": il servizio

"Una tragedia enorme". Striscia la notizia, Ficarra scatena la bufera: gli esce di bocca questa roba, rivolta in casa Mediaset

Addio "generosi accordi?". Briatore, l'indiscrezione-bomba di Striscia: "Nero di rabbia", mazzata legale sulla Gregoraci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.