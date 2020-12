Verissimo, Silvia Toffanin mette in difficoltà Enock: "Ogni volta che si parla di Balotelli...", la domanda scomodissima

05 dicembre 2020 a

Da Silvia Toffanin anche Enock Barwuah. La condutrice del programma di Canale 5, nella puntata di sabato 5 dicembre, ha intervistato l'ex coinquilino del Grande Fratello Vip. Tra i temi toccati anche il rapporto con il fratello famoso: Mario Balotelli. “Mario non è solo il mio fratello, è il mio migliore amico. Lui è davvero tutto per me”. Immediata la replica della Toffanin: “A me sembra che tu hai un po’ di soggezione. Mi pare tu abbia sempre paura di sbagliare nel momento in cui si parla di Mario. È una mia impressione o hai sempre paura che le parole possano essere travisate?”.

Enock, che in un primo momento ha riso, si è fatto serio: “Con Mario ogni cosa che si dice bisogna stare attenti. Voglio farmi capire bene quando parlo di lui…Perché se no ognuno, come al solito, capisce sempre quello che vuole". Poi la Toffanin ha messo il dito nella piaga chiedendo all'ex gieffino cosa pensa dell'uscita infelice di suo fratello su Dayane Mello: "Mi è molto dispiaciuto tanto perché lo conosco bene. Noi siamo contornati da donne in famiglia…E colgo l’occasione per scusarmi ancora. Non l’ha fatto per mancare di rispetto alle donne".

