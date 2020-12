Striscia la Notizia, l'ammissione inedita di Enzo Iacchetti: "Quando ci scappa e siamo soli..."

06 dicembre 2020 a

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano dietro al bancone di Striscia la Notizia. I due storici conduttori sostituiscono così Ficarra e Picone che, proprio pochi giorni fa, hanno annunciato il loro addio al tg satirico di Canale 5. E così, in vista del grande ritorno previsto per lunedì 7 dicembre, Iacchetti ha rilasciato un’intervista al settimanale Telepiù. rivelando dettagli sull'amicizia che lo lega al collega Greggio: “Quando siamo soli - confessa - se ci scappa la ridarella andiamo avanti per ore”.

Poi Iacchetti parla del giorno che il programma di Antonio Ricci lo ha contattato offrendogli la conduzione. "Mi hanno chiamato davvero e non potevo crederci”, ha detto riferendosi a quasi trent'anni fa.

