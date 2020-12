Grande Fratello Vip, brutale vendetta di Elisabetta Gregoraci contro Filippo Nardi: quattro parole per demolirlo

Francesco Fredella 08 dicembre 2020 a

Adesso è Elisabetta Gregoraci contro tutti. Esce dalla casa del Grande Fratello Vip e racconta la sua versione dei fatti ad Alfonso Signorini, nel corso della diretta su Canale 5 di lunedì 7 dicembre. Quando le viene detta l’indiscrezione di un presunto flirt segreto (in passato) con Filippo Nardi lei dice: “Non è successo nulla”. E Nardi infittisce il mistero: “Io dico che non ne parlo, poi ognuno tira le somme”. Cosa sarà successo? Poi ci pensa Samantha De Grenet a chiarire ancora una volta la faccenda: “Non vedo, non sento e non parlo. Io non solo, come l’avete letto voi, l’ho letto io”. Gelo. Allora Signorini taglia corto e le chiede un’opinione su Nino Magli (l’uomo che sostiene di essere stato fidanzato con lei e si dice pronto a sottoporsi alla macchina della verità). “Per prendersi soldi in cambio, pur di guadagnare due euro ha fatto qualsiasi cosa”, dice la Gregoraci. Poi la storia con passata con Francesco Bettuzzi. La Gregoraci confessa: “Una storia molto importante” (avuta dopo la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore). Signorini chiede informazioni su Stefano Coletti, presunto fidanzato di Elisabetta. Che spiega tutto dicendo che è stata “la prima persona l’ha aiutata a trovare casa a Montecarlo e spesso pranzano insieme”. Nulla di più.

