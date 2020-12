Mattino 5, Federica Panicucci interrompe l'ospite su Alberto Genovese: “Non si può sentire”, cosa la fa inorridire

09 dicembre 2020 a

Federica Panicucci si è occupata ancora una volta del caso scottante che riguarda Alberto Genovese. A Mattino 5 - trasmissione che sta facendo registrare sempre più ottimi ascolti nonostante la concorrenza non facile di Storie Italiane su Rai1 - la Panicucci ha trattato con una certa delicatezza un fatto di cronaca molto pesante e lo ha fatto avvalendosi delle opinioni dell’avvocato Annamaria Bernardini de Pace. La quale però, discutendo con Carmelo Abbate, si è resa protagonista di un’uscita un po’ equivocabile: “Stai ragionando da meridionale”. A questo punto la Panicucci è intervenuta interrompendo la sua ospite: “Scusami, ma ‘stai ragionando da meridionale’ è una cosa che io non posso sentire”. L’avvocato allora ha voluto chiarire subito per evitare spiacevoli fraintendimenti: “Lo dicevo in senso buono. Mio padre era meridionale e voleva che io fossi protetta dagli uomini, ma a quindici anni gli ho detto che io mi difendevo da sola”.

