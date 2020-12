Grande Fratello Vip, "sappiamo che vincerà lui": Maria Teresa Ruta smaschera il reality? Fuori il nome

09 dicembre 2020 a

a

a

Lo ha detto davvero. Maria Teresa Ruta, dalla casa del Grande Fratello Vip, svela il nome del vincitore del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Lo fa mentre consola Stefania Orlando, crollata in lacrime dopo i molti attacchi ricevuti dagli inquilini. "C'è qualcuno che sta giocando - le sussurra la Ruta -. Noi sappiamo che probabilmente Tommaso Zorzi è il vincitore, noi siamo qui e lo sosteniamo. Perché non ce ne frega niente, perché giochiamo ma fino a un certo punto. Perché non giochiamo sulla pelle degli altri, c'è qualcuno che non lo sa fare. Tu sei un cavallo di razza, tu sei fortissima", ha concluso. Insomma, per la Ruta vincerà Zorzi. "Sappiamo che probabilmente vincerà lui". Parole che, ovviamente, hanno fatto scattare il tam-tam: sa davvero, già ora, il nome del vincitore del GfVip? Improbabile, ma tant'è...

"Al primo appuntamento con lui...". La confessione di Dayane Mello, il gesto (impensabile) di Mario Balotelli

"Pallosi e radical-chic, guardate il GfVip". Alessia Marcuzzi a valanga: ecco chi vince il reality

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.