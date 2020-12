Verissimo, Silvia Toffanin scoppia in lacrime: il dramma di Elisabetta Franchi: "Se n'è andato in poco tempo...",

12 dicembre 2020 a

Un grande dolore per Elisabetta Franchi che, ospite a Verissimo, si è raccontata a cuore aperto a Silvia Toffanin. Parlando della sua infanzia, la stilista ha detto: “Sono la quarta di cinque figli, con tre padri diversi. Mia madre ci ha privato della parola papà a tutti e cinque. Si sceglieva uomini sbagliati. Non le perdono che dai 5 a 12 anni è stata con un uomo alcolista che la picchiava tutti i giorni”. Parole choc che hanno sconvolto anche la conduttrice: “Io e i miei fratelli scappavamo di casa perché lui ci voleva picchiare e dormivamo sugli argini del fiume. Lui voleva sfondare la porta della casa e bruciare me e loro”.

Nel salotto della Toffanin, Elisabetta Franchi ha ricordato anche il suo primo marito, Sabatino. “Era l'amministratore delegato dell'azienda dove lavoravo. È stato il primo uomo che mi ha preso per mano, mi diede 50 milioni delle vecchie lire e io aprii il mio primo atelier. Lì nacque il noi, 17 anni spettacolari insieme – ha raccontato la stilista -. Una malattia inaspettata me l'ha portato via in sei mesi. Ho fatto degli show per non fargli capire che stava morendo, gli nascondevo anche la morfina”. E ancora: “Io non l'ho ancora pianto questo uomo, perché anche piangere è un lusso. Il giorno dopo che l'ho seppellito sono tornata in azienda, mi sono violentata”. Un racconto intenso, per cui la stessa Toffanin è scoppiata a piangere.

