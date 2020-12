CartaBianca, "perché non ti ho rotto i cog***": Mauro Corona pubblica il messaggio privato di Di Mare, terremoto in Rai

15 dicembre 2020 a

Mauro Corona e Franco Di Mare, la storia infinita. A pochi minuti dalla messa in onda di CartaBianca, che vedrà Bianca Berlinguer tornare sugli schermi di Rai 3 nella puntata di martdì 15 dicembre ancora una volta senza il suo opinionista montanaro, lo scrittore friulano ha pubblicato un post su Facebook in cui parla ancora una volta del “vecchio lupo” Di Mare, colui che lo ha escluso dalla trasmissione adducendo a “decisione dei vertici dell’azienda”, gli stessi vertici che però gli hanno consentito di partecipare a Linea Bianca su Rai1 per promuovere il suo libro. Da allora è chiaro che si tratta di una questione personale, anche se il direttore di Rai3 non vuole ammetterlo.

“Si professava amico e ancora lo afferma - ha scritto Corona - gli chiesti una possibilità sulla stessa rete per porgere le scuse a Bianca e ai telespettatori. Mi rispose con un messaggio che riporto di seguito tale e quale, in modo che chi segue questa pietosa vicenda capisca con che razza di amico ho avuto a che fare”. Ecco di seguito il messaggio di Di Mare: “Amico mio carissimo. Ti capisco. E non ti ho rotto i cogl*** scrivendoti prima perché immagino come ti senti dopo quella improvvida sfuriata. A tutti dico che siamo amici. Ma la situazione ahimè è sfuggita al nostro controllo: il tuo certo; ma anche il mio. Ci sono prese di posizione della commissione pari opportunità della Rai, non c’è partito politico che non abbia chiesto misure, non c’è consigliere Rai che non si sia espresso. Io temo che lo stop debba andare oltre il semplice giro di giostra, così come auspicato da Bianca. Un po’ di pazienza. Facciamo decantare. Ti abbraccio”.

