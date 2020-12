Sanremo 2021, sfregio di Red Ronnie ad Amadeus: "Ecco tutti i big e il vincitore, hanno già scelto lui"

17 dicembre 2020 a

a

a

E' ufficiale: Red Ronnie odia Amadeus. Il critico musicale attacca sempre l'operato del direttore artistico e conduttore di Sanremo e stavolta va oltre, con un dispetto niente male. Red Ronnie ha svelato in un suo post via social quelli che saranno i probabili cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 e ha scritto quello che, secondo lui, sarà il vincitore di questa 71esima edizione.

Che Morgan sia assente ormai è noto, nei giorni scorsi ha polemizzato parecchio, in compenso pare sia in gara il rivale Bugo. Ma vediamo punto per punto quello che anticipa Red Ronnie. Che scrive: “Cast: Arisa, Malika, Annalisa, Joe Evan, Comacose, Maneskin, Peyote, Achille Lauro, Renga, Gazzè, Fedez con Michelin, Colapesce con Dimartino, Fuminacci, Gaia, Noemi, Bugo, Leo Gassmann e Stato Sociale".

"Comici, incompetenti". Morgan fatto fuori da Sanremo sbrocca: volano accuse pesantissime

"Ne mancano quattro", aggiunge il critico musicale, "e qualcuno di questi all’ultimo momento potrebbe saltare per far posto a qualcun altro. Dipende dalle tante pressioni in corso". Lo showman si spinge oltre, facendo il nome di colui che potrebbe trionfare: "Il vincitore? Vorrebbero far vincere Achille Lauro. Amen”. A ore si attende la comunicazione ufficiale sul cast da parte della Rai e di Amadeus per la kermesse che si farà nonostante la pandemia e le misure anti Covid. Ma la frittata è decisamente fatta...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.