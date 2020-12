Grande Fratello Vip, bomba della ex su Filippo Nardi: "Non ti do un euro. Abortisci e poi vediamo"

17 dicembre 2020 a

Non c’è pace per Filippo Nardi, che in questi giorni ci ha messo tanto del suo per farsi cacciare dal Grande Fratello Vip, dove si attende la decisione di Alfonso Signorini e della produzione sulla squalifica richiesta a gran voce da social e web per alcune frasi orribili su Maria Teresa Ruta. Come se non bastasse tutto ciò, è spuntata una presunta ex fidanzata che al settimanale Nuovo ha reso delle dichiarazioni scottanti riguardo a un aborto: “Ricordo bene che chiamai Filippo in lacrime per l’emozione, ma lui con freddezza mi disse ‘devi trovare una soluzione, mi piaci ma non ho legami con te. Non ho un euro per mantenere un figlio, abortisci e poi staremo insieme’. Sono corsa a Milano per cercare di fargli cambiare idea, ma è stato tutto inutile”. La donna ha poi confessato di sentirsi ancora in colpa per il presunto aborto, anche se non poteva permettersi di crescere un figlio senza Nardi: “Avevo solo mille euro sul mio conto e la mia famiglia non poteva aiutarmi”.

