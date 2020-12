Massimiliano Fedriga a L'aria che tira infilza lo "statista" Matteo Renzi: "Quello che andava col giubbottino di pelle dalla De Filippi?"

17 dicembre 2020 a

"Renzi ha detto a Conte che non siamo al Grande Fratello, lui invece andava col giubbettino di pelle da Maria De Filippi", la stoccata arriva da Massimiliano Fedriga, ospite de L'Aria che Tira su La7. Un chiaro riferimento al discorso di Matteo Renzi al Senato, durante il quale il presidente di Italia Viva ha detto al premier che l'esperienza di governo non è come quella di uno show televisivo. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, però, ha ricordato che fu proprio lui, Renzi, a frequentarne uno - Amici - qualche anno fa. "Fui rimproverato dall’ex presidente della camera Boldrini perché dissi a Renzi: 'qui non siamo in una trasmissione della De Filippi'. Quanto cambiano i tempi e gli anni", ha raccontato Fedriga.

