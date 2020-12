Grande Fratello Vip, "strani flussi dalla Spagna": scatta l'inchiesta, un enorme guaio per Alfonso Signorini

Francesco Fredella 18 dicembre 2020 a

L’Agcom interviene sul caso del televoto al Grande Fratello Vip, il reality campione di share in onda su Canale 5. E adesso arriva la prima doccia fredda, anzi freddissima, per Alfonso Signorini, il padrone di casa. Andiamo per gradi. Tutto è legato al televoto con le preferenze che sarebbero arrivate dalla Spagna (questi non sarebbe affatto consentito). Così, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dice di avviato un’istruttoria sulla modalità di voto del GfVip. L’Agcom sostiene di aver ricevuto “numerose segnalazioni”e di a essere pronta a intervenire su “presunte irregolarità concernenti il televoto nell’ambito della edizione autunno 2020 della trasmissione Grande Fratello Vip”. Insomma, l'Agcom ora potrebbe certificare: sistema truffaldino dietro alle eliminazioni? Non ci resta che aspettare.

