Grande Fratello Vip, minacce di morte e rissa: "Abbassa la cresta". Stefania Orlando reagisce alla De Grenet, disastro su Canale 5

Francesco Fredella 23 dicembre 2020 a

Stefania Orlando furiosa. Ancora una volta contro Samantha De Grenet, che ora rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip - il reality di Alfonso Signorini su Canale 5 - per aver usato termini abbastanza forti. Anzi, troppo forti “Devi abbassare la cresta perché non si entra in una casa così”, dice la Orlando. “Faccio come voglio”, replica la De Grenet. La lite tra le due donne è stata causata da alcune teglie non lavate. Ed è stato subito caos. “Ti è caduta la corona, come sei elegante, comunque c’era anche Maria Teresa”, rincara così la dose la De Grenet contro la Orlando. Che mette le cose in chiaro: “Ci vuole rispetto, se abbiamo fatto sempre così non capisco perché cambiare le regole”. Ed allora la De Grenet ha continuato ad attaccare la Orlando dicendo: “Io c’ho mio figlio che mi guarda a casa quindi se vuoi fare dei giochetti te li fai da sola. Non mi metti in mezzo a me. Ho un figlio che mi guarda ed essere attaccata da una psicopatica sul niente non mi sta bene”. E ancora, la De Grenet aveva detto "io ti uccido". Roba pesantissima. Roba da squalifica.

