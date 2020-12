Grande Fratello Vip, sotto a quella coperta c'è Giulia Salemi con Pretelli. Rumori pazzeschi, è successo: roba spinta

26 dicembre 2020 a

Sicuri che sia soltanto un'amicizia? Si parla di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, appaiono sempre più stretti, sempre più vicini. L'ultimo capitolo? I due, si sono ritrovati nel giorno di Natale insieme in giardino, sotto alla coperta per ripararsi dalla pioggia, appartati e lontano anche dalle telecamere, proprio grazie a quella coperta. E i due si scambiano tenerezze e confidenze. Insomma, c'è decisamente del tenero (e Pretelli sembra aver definitivamente dimenticato la Gregoraci). La pioggia li ha sorpresi mentre ridevano e scherzavano in giardino, dunque si sono riparati, nascondendosi del tutto alla vista degli altri. E quando la Salemi ha provato a rientrare, Pretelli la ha stretta forte con un abbraccio, impedendoglielo. Ma non solo. Da sotto le coperte si sentivano risate e, soprattutto, il rumore di due baci. Qui gatta ci cova...

