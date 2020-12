Verissimo, terremoto-Al Bano Carrisi: "Chi è per me Romina Power". Frase pesantissima, la Lecciso che dice?

27 dicembre 2020 a

Non solo la musica, le canzoni e la sua voce eternamente strepitosa. Da Silvia Toffanin, nel salottino di Verissimo, Al Bano Carrisi si confessa e si sbottona sulla sua vita privata. Siamo nella puntata speciale del 26 dicembre trasmessa su Canale 5, dove il mitico leone di Cellino San Marco torna a parlare di Romina Power, la sua ex, sempre al centro del gossip e delle indiscrezioni sul rapporto tra lei, Al Bano e Loredana Lecciso. E Al Bano spiazza, spegne ogni voce fastidiosa sul suo rapporto con la Power: "Siamo come fratello e sorella", taglia corto. Dunque, interpellato sul rapporto cola Lecciso, aggiunge: "Con lei va benissimo. Devo dire che è una compagna straordinaria". Insomma, tutto procede a gonfie vele.

