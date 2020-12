Uomini e Donne, dramma per Gianni Sperti: morto il padre, lo strazio in due toccanti parole

28 dicembre 2020 a

a

a

Dramma per Gianni Sperti, l'opinionista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5: è infatti morto il suo padre. Lo ha rivelato lui stesso su Instagram, con una schermata nera e la scritta: "Ciao papà". Un grande dolore per Gianni Sperti, che non ha però reso note le cause della morte del padre. Lo scorso giugno, dopo il lockdown, Sperti aveva pubblicato una foto che lo ritraeva con papà, a corredo la toccante didascalia: "Finalmente, dopo sette lunghi mesi, ho potuto riabbracciare il mio papà". Dopo la notizia del lutto, immediati i messaggi di affetto di fan e colleghi, ovviamente anche da parte del cast di Uomini e Donne. Il papà di Gianni Sperti lascia sua moglie, la figlia e cinque nipoti.

Uomini e Donne, quella di Tina Cipollari solo una farsa? Spuntano queste foto: imbarazzo totale

Uomini e Donne, addio al Trono di Gemma Galgani? La voce terremota lo studio della De Filippi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.