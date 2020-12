Flavio Insinna, Federcaccia pronta a denunciarlo: "Invitiamo i nostri iscritti a non guardare più L'Eredità"

30 dicembre 2020 a

Federcaccia contro Flavio Insinna. Massimo Buconi, il presidente, ha scritto al Direttore di Rai 1, al Presidente Rai e ai membri della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per denunciare le frasi del conduttore de L'Eredità contro la caccia. "Consapevoli di quelle che sono le “regole dello spettacolo” e consci che una trasmissione come quella in oggetto e chi la conduce valgono per quanta economia generano e pubblicità portano nelle casse del canale, sarà nostra cura invitare tutti i nostri iscritti e i cacciatori italiani e le loro famiglie – un bacino potenziale di qualche milione di spettatori – a non seguire più “L’Eredità” e a preferire altre marche rispetto a quelle pubblicizzate prima, durante e immediatamente dopo il gioco". Un caso che scuote i vertici Rai e che ha subito dato vita a una campagna in difesa del conduttore. Tanti i commenti piovuti sui social. Tra questi quello di Rita Dalla Chiesa, da sempre paladina degli animali.

