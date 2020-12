Striscia la notizia, Luigi Di Maio vieta il pesce per il cenone di capodanno. La De Micheli: "Con tutte le pesciate che ha preso..."

31 dicembre 2020 a

A Striscia la notizia il menu di Capodanno dei politici italiani. L'inviata speciale del tg satirico di Canale 5 condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iachetti, la ministra Paola De Micheli (o meglio, la sua imitatrice), si aggira nei dintorni dei Palazzi romani e blocca tre onorevoli bipartisan, Simone Baldelli di Forza Italia, Luca Pastorino di Liberi e Uguali e Alessandro Amitrano del Movimento 5 Stelle.

Con loro propone qualche piatto della tradizione italica per il cenone, in versione ovviamente Covid e anno di (dis)grazia 2020: "Le lasagne alla Giuseppe Conte, al posto dello sfoglio i dpcm e le autocertificazione. Tagliatelle alla Casalino fatte in casa, la casa del Grande Fratello. Di Maio ha detto che per il 31 niente pesce. E ci credo, di pesciate quest'anno ne ha prese tante. E da bere? Un bel vino rosso, niente champagne o spumante: il vino rosso porta bene ed è in pendent con le zone dell'Italia". E qualcuno di loro, anche se della maggioranza, ride un po' imbarazzato.

