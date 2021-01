Verissimo, Silvia Toffanin inizia col botto: la prima puntata spacca-share del 2021, una voce dai corridoi Mediaset

02 gennaio 2021 a

a

a

Per l’inizio del 2021 la trasmissione di Silvia Toffanin, Verissimo, in onda ogni sabato pomeriggio su Canale 5, ha deciso di fare un regalo ai suoi telespettatori. Oggi, infatti, nella prima puntata del nuovo anno, verranno riproposte alcune delle interviste più emozionanti realizzate dalla Toffanin. Nel corso della puntata, intitolata “Verissimo - Le storie”, il pubblico a casa potrà rivedere Renato Zero, Piero Chiambretti, Gabriel Garko, il protagonista di Daydreamer Can Yaman ed Elettra Lamborghini. E non mancheranno contributi inediti, come l’intervista al vincitore dell’ultima edizione di Tu sì que vales, l’illusionista Andrea Paris, e alla coppia nata nella casa del Grande fratello 2015, formata da Francesca Rocco e Giovanni Masiero, in attesa del loro secondo figlio.

"Il talento lo vai a prendere". Ecco come è rinata Mara Venier, la rivelazione di Maria De Filippi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.