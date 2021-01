Domenica In, rovinosa gufata di Mara Venier: "Oggi tu ti giochi la carriera". Accoglie l'ospite con queste parole, cala il silenzio

03 gennaio 2021 a

Nuovo anno e stesso imperdibile appuntamento con Domenica In, il programma la cui regina, nello studio di Rai 1, è Mara Venier. E la prima puntata di questo 2021 si apre con le previsioni sui dodici mesi che verranno, insomma con l'oroscopo di Paolo Fox. E l'astrologo si è distinto per qualche gaffe, una con la conduttrice e una con Giovanna Botteri . Ma non solo. Ha strappato un sorriso anche la clamorosa "gufata" rivolta da Zia Mara proprio a Paolo Fox. Già, perché chi legge le stelle, dopo il disgraziatissimo 2020, l'anno del coronavirus, avrà grossi timori nello sbilanciarsi sul futuro. E la Venier, questo, lo sa. Tanto che accoglie l'ospite affermando a bruciapelo: "Paolo, oggi ti giochi la carriera. Io non te la voglio gufare, ma...". E probabilmente, Paolo Fox, si è speso in qualche dovuto scongiuro.

