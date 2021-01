I fatti vostri, "alla Volpe...". Magalli, disastroso fuorionda: la regia manda tutto in onda, che imbarazzo

08 gennaio 2021 a

"Ah vedi, alla Volpe non li faceva...". Giancarlo Magalli crede di non essere in onda e a I Fatti vostri su Rai2 va in scena il più disastroso dei fuorionda. La regia coglie di sorpresa il conduttore e Samanta Togni, dopo un collegamento con il meteo, e i telespettatori possono carpire il dialogo tra i due padroni di casa. La frase su Adriana Volpe, ex collega di Magalli da cui è divisa da una ormai storica antipatia, lascia tutti in sospeso: cosa stava raccontando Giancarlo?

Di sicuro, però, la toppa messa in diretta fa pensare al peggio: "Stavo rimproverando Samanta perché rischiava di arrivare in ritardo", balbetta Magalli cercando con lo sguardo il sostegno della Togni. Una scusa che a molti è sembrata "improvvisata", inventata lì per lì per coprire una chiacchierata molto più velenosa.

