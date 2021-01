Amici, Lorella Cuccarini: "Feste particolari", assente in studio a causa del Covid

09 gennaio 2021 a

a

a

Il coronavirus ha colpito anche il talent show di Maria De Filippi, Amici, e in particolare la professoressa di danza Lorella Cuccarini. Nella puntata andata in onda oggi 9 gennaio, l’insegnante si è collegata da casa sua e ha raccontato: “Sto bene. Abbiamo vissuto delle feste particolari perché il Covid è arrivato anche qui”. La Cuccarini non ha sintomi particolarmente gravi o fastidiosi e così ha potuto comunque partecipare virtualmente al programma. Inoltre, per far sentire ancora meno l’assenza dell’insegnante, la conduttrice De Filippi ha avuto un’idea in più: ha messo lo schermo, che mostrava Lorella in video, nel suo posto in cattedra. Quindi tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini. La prof poi ha voluto rassicurare il pubblico di Amici sulle sue condizioni: “Fortunatamente ho pochissimi sintomi, stiamo tutti bene. Siamo stati fortunati”. Ora è in attesa del prossimo tampone e spera che sia negativo.

Il coronavirus non risparmia nemmeno "Amici". Lorella Cuccarini positiva, puntata stravolta: cosa andrà in onda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.