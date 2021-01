Verissimo, Cristiano Malgioglio: "Non so perché te lo racconto", crisi di pianto dalla Toffanin

Francesco Fredella 09 gennaio 2021 a

a

a

Pensavate di sapere tutto su Cristiano Malgioglio? Sbagliato. Ora il super paroliere, reduce da un successo pazzesco al Grande Fratello Vip, torna a parlare. Ma per la prima volta apre il cassetto dei ricordi e racconta uno spaccato di vita inedito. A Verissimo da Silvia Toffanin indossa un abito di sua madre, scomparsa molti anni fa. “Abbiamo vissuto una bellissima storia d’amore, sono passati 40 anni. Lui era un marinaio, spesso attraccata a La Spezia. Ci siamo innamorati. Io viaggiavo ad ogni porto dove lui arrivava con la nave”, dice Malgioglio. Che si commuove. “Sarebbe stata la storia più grande della mia vita, poi lui si è sposato e ha chiamato suo figlio Cristiano Junior. Forse è stato l'amore più bello della mia vita. Non so perché ti racconto questa cosa, ma mi voglio aprire”. Un Malgioglio così commosso non l’avevamo mai visto. Anche quando parla di sua madre non riesce a trattenere le lacrime. “Era il pilastro della mia vita. Io non volevo piangere qua da te, volevo ridere”, racconta a Verissimo.

"A 12 anni, per papà...". Jasmine Carrisi, roba da predestinata: il segreto svelato alla Toffanin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.