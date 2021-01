Storie Italiane, strafalcione per Bobby Solo: "Sono ignorante, mi farò consigliare". Eleonora Daniele lo ferma in diretta: "Non puoi"

11 gennaio 2021 a

Gaffe per Bobby Solo. Il cantante, ospite a Storie Italiane su Rai 1, scivola sul vaccino: “Mi farò consigliare da alcuni amici quale fare", esordisce lasciando perplessa Eleonora Daniele. Immediata la correzione. “Ma non puoi mica scegliere quale vaccino fare”, replica la conduttrice mentre il cantante si scusa: "Da ignorante in materia, pensavo si potesse scegliere… Allora ognuno farà il vaccino che gli verrà indicato".

A intervenire anche un'esperta che ha chiesto agli italiani di sottoporsi all'antidoto contro il coronavirus: "È sicuro, bisogna stare tranquilli e fare un applauso a tutti coloro che hanno lavorato per produrli", ha detto ricordando che solitamente per ottenere un vaccino ci vogliono almeno 2-3 anni. Diverso invece per il caso Covid, il cui vaccino è arrivato in un anno di lavoro.

