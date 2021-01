Grande Fratello Vip, tra Stefania Orlando e Zorzi finisce in disgrazia: "Non ti azzardare", "Faccio quello che voglio". Crisi isteriche e urla selvagge

11 gennaio 2021 a

Tensione ancora alle stelle al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Alta tensione ancora tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, un tempo legatissimi e ora pronti a scornarsi su tutto. In particolare, la Orlando punta il dito contro Tommaso per il suo riavvicinamento a Dayane Mello, scegliendo di evitarlo. Ma quando Zorzi lo capisce, ecco che si scatena la bagarre: "Stefania lo fa per avere delle clip". Insomma, Tommaso avanza il sospetto che il comportamento della Orlando miri solo a destare l'attenzione degli autori su di lei.

Dunque, dopo una serata in cui Zorzi e la Mello hanno anche ballato insieme, dopo che Stefania si è rinchiusa in camera da letto proprio per questi atteggiamenti, Zorzi la ha incalzata: "Che cos’hai? E' perché ho ballato con Dayane?". Durissima la replica della Orlando: "Intanto non ti rivolgere a me con questo tono", ha ribattuto alzando la voce. E Zorzi, urlando: "Stefania, ho 25 anni, sono un ragazzo e se voglio passare una sera con Dayane, non devo rendere conto a nessuno!". E lei: "Non sono arrabbiata, sono delusa ed è molto di più di un ballo visto che vi siete chiariti. Me lo ha detto Cecilia". Dunque il gelo, Zorzi che si allontana e i due che non si parlano più. E lo scontro, durissimo, continua.

