Striscia la notizia, Elisa Isoardi demolita: la fine rovinosa del balletto spinto

Finito Ballando con le stelle, la bella Elisa Isoardi continua a prendere lezioni di danza. Senza Raimondo Todaro, ma con un altro aitante insegnante di ballo. E il video finisce dritto dritto su Striscia la notizia, che prende scherzosamente di mira la ex conduttrice della Prova del cuoco ancora in attesa di una sistemazione nei palinsesti Rai per questa stagione.

"Niente riesce a distoglierla dalla sua vera passione - ironizza Ezio Greggio fuoricampo -: il nostro Enzino Iacchetti". E forse per questo la Isoardi osa troppo e si distrae, sbagliando una mossa (ardita) e cadendo rovinosamente a terra con il coreografo, trascinato contro lo specchio.







Striscia la notizia, Elisa Isoardi crolla a terra: guarda il video integrale

