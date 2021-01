Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha spappolato Pretelli: "Non andremo oltre", in soccorso arriva la psicologa

Francesco Fredella 15 gennaio 2021 a

a

a

Pierpaolo Pretelli in crisi. La sua storia con Giulia Salemi lo rende ansioso. Forse non riesce a godersi al meglio le emozioni e si rivolge alla psicologa del Grande Frtello Vip (che si chiama Piera e reality di Canale 5 condotto da Alfono Signorini ha spesso aiutato i concorrenti). “Secondo lei (la psicologa, ndr), il mio è stato un gesto d’istinto che va accettato per quello che è. A parere di… Anche il parere di oggi, capisci a me, di qualcuno di oggi, è stato di istinto, quindi non proprio da uomo. Ma di istinto più necessario, capisci a me. Nel senso oltre il bacio noi non siamo andati e non andremo qui”, dice Pretelli. La psicologa indaga cercando di capire se, effettivamente, il suo rapporto con Giulia Salemi è dettato da amore vero o da un’istinto animale. “Non metto in mezzo il parere del pubblico che lascia il tempo che trova”, dice la psicologa.

"Deve ringraziarla sua mamma se è lì", scoppia il "caso Salemi". Pretelli, dramma familiare al GF Vip: quello che nessuno sapeva

Ma poi la Salemi cerca di farlo riflettere. “Però capisci che se ti vedo da solo pensieroso in un angolo mi butti giù e nel mio cervello partono mille pensieri. Poi sei arrivato tu e mi hai tranquillizzato. Ti sei messo da solo in camera e ho pensato che volevi stare per ca*** suoi. Io ti chiedo: “Sei emotivamente libero?” Quando ti dico che tu hai gli occhi più puri della Casa è perché ci credo. Ti guardo e ti leggo l’anima. Il più buono, il più ingenuo. Se tu hai dei dubbi vengono anche a me è tutto riflesso. Se io ti vedo che esci e piangi dal confessionale dico “Ma che cosa ho fatto?”. Quindi io penso “ma che cosa ho fatto di male, è la punizione per essere felice?”, dice l’ex di Francesco Monte. Giulia ha piena fiducia in Pierpaolo. Il resto è storia di questi giorni.

Dalla lingua in bocca all'umiliazione. "Cosa mi piace di lui?". Dayane Mello seppellisce il figlio di Zenga, gelo al GF Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.