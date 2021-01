Francesca Fialdini, "overdose di impegni in Rai": tutto normale? Il mistero su tutti questi programmi

15 gennaio 2021 a

a

a

Che Giuseppe Candela non nutra particolare simpatia per Francesca Fialdini è ormai risaputo, dato che non perde occasione per metterla nel mirino con alcuni tweet taglienti. Stavolta il giornalista è tornato a occuparsi della conduttrice di Viale Mazzini, sottolineando come sia alle prese con “una vera e propria overdose di impegni”. Nulla di male, anche se è un po’ strana questa sovraesposizione mediatica per un personaggio della tv che tutto sommato non è ancora così noto al grande pubblico. “Negli ultimi sei mesi, a partire da luglio, la ragazza di Massa Carrara ha condotto sei programmi”, ha fatto notare Candela nella sua rubrica su Dagospia. Si tratta di Così è la vita su Rai2, la nuova stagione i Da noi a ruota libera su Rai1, Fame d’amore in seconda serata su Rai2, È l’Italia, bellezza! su Rai Storia, Milledonne e un uomo su Radio2 dove nei giorni scorsi è iniziata anche “A ruota libera” in versione radiofonica. A questo punto le manca solo Sanremo 2021 e magari la successione a Mara Venier per la conduzione di Domenica In.

Francesca Fialdini, qualcosa in più di una indiscrezione. "Sogno segreto", dove potremmo vederla molto presto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.