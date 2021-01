Verissimo, "Osvaldo non sta bene". Orietta Berti nel dramma Covid: "L'ha avuto pesante"

15 gennaio 2021 a

a

a

Altro grande ritorno per Verissimo. Orietta Berti torna nello studio di Canale 5 da Silvia Toffanin. La cantante ha rilasciato un’intervista doppia con l’amica e collega Iva Zanicchi. Qui la Berti ha parlato del coronavirus e delle condizioni di salute del marito, anche lui colpito dal Covid. "Osvaldo non sta ancora bene, speriamo si rimetta presto dal Covid perché lui l’ha avuto più pesante rispetto a me”. Poi la cantante si è soffermata sulla proposta arrivata dal direttore artistico di Sanremo, Amadeus.

"Non so perché te lo racconto". Malgioglio mai visto così: crisi di pianto, lo strazio dalla Toffanin

“Sono pronta. Anche perché in questo periodo, dove non possiamo esibirci con le grandi orchestre e non possiamo fare concerti, andare al Festival e cantare per cinque sere è una cosa stupenda”. Da qui la piccola curiosità offerta ai telespettatori di Mediaset: “Non so ancora come mi vestirò, mi consiglierà Nicolò Cerioni, lo stylist di Achille Lauro. Voglio vestirmi colorata, con dei bei mantelli e delle parrucche: vorrei portare un po’ di allegria".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.