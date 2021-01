Affari Tuoi, Melissa Satta umilia Boateng: "Conoscevo uno che giocava alla Fiorentina, ma..."

17 gennaio 2021 a

Una Melissa Satta scatenata, quella ospite in studio ad Affari Tuoi, su Rai 1, sabato 16 gennaio. Da Carlo Conti, la meravigliosa showgirl non ha risparmiato una raffica di stoccate al suo ex, Kevin Prince Boateng. "Grazie per avermi invitato nel posto giusto al momento giusto", ha premesso la Satta mentre salutava due concorrenti futuri sposi. Evidente il riferimento alla recente separazione. Dunque la Satta, durante il gioco, ha aggiunto: "Conoscevo un calciatore che ha giocato nella Fiorentina. Ma non ha portato tanto fortuna". E giù risate in studio, anche da parte di Melissa. Un clamoroso sfottò a Boateng e al suo super-flop in Viola.

