L'aria che tira, "ma che ha fatto?": Pomicino si presenta sfregiato in volto, Merlino in ansia

“Ma che si è fatto al naso?”. Myrta Merlino ha palesato una certa preoccupazione per le condizioni di Paolo Cirino Pomicino, presentatosi in collegamento con L’aria che tira con un vistoso cerotto sul naso. “Un piccolo incidente domestico, ho sbattuto contro una porta”, l’ha rassicurata l’ex ministro democristiano, che ha poi scherzato su quanto accaduto: “Devo stare attento? Eh, che ci vuole fare, ci sono delle porte impertinenti. Di questi tempi in cui ci sono i responsabili preferisco essere irresponsabile”. A proposito poi si è fatto serio e ha condiviso la sua analisi: “Nel passato la categoria degli irresponsabili era inesistente, perché nessuno cambiava il partito e passava da un posto all’altro. Una sola persona, Franco Bassanini, cambiò partito, passando da maggioranza a opposizione, e fu schiaffeggiato nel transatlantico”.

"Schiaffeggiato perché ha cambiato partito". Cirino Pomicino, fonti certe: botte in parlamento al "responsabile", ecco il nome (clamoroso) | Video

