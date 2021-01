Amici, dopo la gaffe su Verissimo Silvia Toffanin scrive a Maria De Filippi: "Come si chiama?". Attimi di gelo in studio

23 gennaio 2021 a

Silvia Toffanin è una grande fan di Amici. E lo ha dimostrato anche questa settimana, scrivendo alla padrona di casa, Maria De Filippi. Sabato scorso, infatti, una ballerina della scuola, Giulia Stabile, ha fatto una gaffe clamorosa proprio sulla Toffanin. Quando la conduttrice le ha chiesto di passare la linea a Verissimo, la 18enne ingenuamente ha risposto: "Come si chiama la ragazza di Verissimo?”. Una domanda che ha subito scatenato diverse risate in studio. La gaffe, però, è giunta subito anche alla Toffanin. In settimana, infatti, il profilo Instagram del programma ha postato il video in cui Giulia la definisce “la ragazza di Verissimo”. Nella puntata di Amici andata in onda oggi, poi, Maria De Filippi ha detto: "Diamo la linea a quella ragazza che si chiama Silvia". E rivolgendosi a Giulia, ha rivelato: "Mi ha scritto di ringraziarti per il ragazza". "Menomale”, ha commentato divertita l'allieva.

