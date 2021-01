Striscia la Notizia, "ma com'è possibile questa roba?": grosso caso in Rai per un'assunzione "esterna"

25 gennaio 2021 a

“Rai Scoglio 24” (il canale di Striscia la Notizia “dedicato” alla Rai) ha affrontato, questa sera in onda su Canale 5, il caso del conduttore esterno alla Rai Giampiero Marrazzo che dal 30 gennaio condurrà su Raitre la trasmissione Il posto giusto, nonostante sia il fratello minore del o giornalista Rai, Piero Marrazzo. Esprime perplessità Andrea Ruggieri, nipote di Bruno Vespa e membro della Commissione Vigilanza Rai. "Quando si collabora con la Rai bisogna dichiarare per iscritto di non avere parenti dipendenti in Rai. Io non capisco come Giampiero possa aver firmato un modulo del genere, dato che il fratello Piero è uno storico dipendente Rai. Non dovrebbe essere consentito. Inoltre, non vedo la necessità di affidarsi a un conduttore esterno quando in Rai ci sono 1.600 giornalisti a disposizione", ha spiegato Ruggeri.

