Striscia la notizia, "ci tocca anche parlare di Rai". Greggio e Iacchetti gelano la concorrenza

Non c'è solo Pinuccio a bastonare la Rai. A Striscia la Notizia si parla anche di Festival di Sanremo ed Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti non vanno tanto per il sottile con la concorrenza. Il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci da settimane dedica inchieste sugli sprechi e gli sperperi di denaro pubblico tra viale Mazzini e Saxa Rubra (ultima tappa, Pinuccio e i 3 milioni di euro spesi per 3 stanze super-attrezzate e ridotte a semplici uffici).

Questa volta però, tocca all'Ariston e Iacchetti allarga idealmente le braccia scusandosi simpaticamente con i telespettatori: "Adesso ci tocca lanciare e commentare i servizi della Rai". Tutto per lanciare il servizio su Amadeus, Fiorello e la questione del pubblico in sala al Festival, con l'ipotesi dei figuranti in teatro (e la Rai che cerca famiglie) e quella della nave da crociera da cui mandare in onda lo show, ipotesi tornata nuovamente alla ribalta.

Greggio, che ha accolto la battuto di Enzino con una risata, ha poi virato sulla "serietà" parlando della Giornata della Memoria legata all'Oloausto e al dramma delle vittime dei lager nazisti. "Questo è sempre un giorno particolare, certi avvenimenti andrebbero ricordate spesso, specialmente quando si tratta di una situazione del genere in cui tante persone hanno perso la vita", ha spiegato Greggio. Per una volta, anche a Striscia, non si ride.

