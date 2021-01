Striscia la Notizia, "Mattarella ce l'ha con Conte". La frase "rubata": "Uno schifo, mai più"

30 gennaio 2021 a

Sergio Mattarella ha dato mandato esplorativo a Roberto Fico. In molti si sono chiesti perché il presidente della Repubblica abbia scelto il presidente della Camera dei deputati e non Giuseppe Conte. Tra questi anche il tg satirico Striscia la Notizia. Il programma di Canale 5 ha mandato in onda un video, ovviamente del tutto ironico e modificato, del capo dello Stato. La spiegazione è chiara. La trasmissione di Antonio Ricci afferma: "Mattarella ce l'ha con Conte". Da qui la ricostruzione con l'immagine del presidente della Repubblica, ma la voce di Dario Ballantini: "Lunedì scorso l'avvocatone Conte è salito al Colle infrangendo un protocollo sacro, in quanto a quell'ora mi preparo la cena".

E ancora: "Maledetto, per colpa sua ho dovuto salare per due volte l'acqua. Ma ricordo che ho dovuto ordinare la pizza da El Fanfara, perché a suo dire fa la pizza migliore di Roma. Ma è bruciata ai bordi e poco cotta sotto. Uno schifo, mai più". Stesso discorso il giorno dopo: "Conte si è presentato all'ora di pranzo.

Quando uno nasce tondo non può morire quadrato", è la battuta di Ballantini che ricorda: "Finita questa scocciatura delle consultazioni tornerà il sole e Casalino potrà tornare a spalmare la crema a qualche bellimbusto". Una gag, nonostante la simpatia, che non ha nulla di vero.

