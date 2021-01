Grande Fratello Vip, Giulia Salemi impazzisce e brutalizza Pretelli: "Vuoi toccare? L'uomo sono io. Bidet, pipì...", vola di tutto

30 gennaio 2021 a

Dopo la diretta su Canale 5 di ieri, venerdì 29 gennaio, una notte da incubo, tostissima e piena di rabbia, nella casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Gli stracci sono volati proprio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la coppia che si è formata nella casa, turbata forse dall'incontro di Pierpaolo con Elisabetta Gregoraci nel corso della puntata, colpo di scena degli autori che lo hanno messo faccia a faccia con la donna che gli aveva fatto perdere la testa (ma con cui, nonostante un grande feeling, non era mai accaduto nulla).

La Salemi, contro Pretelli, ha speso parole pesantissime: "Sei un bambino, l’uomo sono io! Ti piace toccare la pelle morbida? Beh, non è gratis, ha un prezzo", lo ha messo all'angolo. Insomma, badilate subito dopo aver strappato la finalissima del Grande Fratello Vip, a cui Pretelli si è qualificato. Il litigio è scoppiato perché la Salemi ha raggiunto Pretelli dopo essere uscita dal confessionale, ma lui voleva dormire. Apriti cielo. Giulia ha oggettivamente sbroccato. Ha perso la testa, in un monologo che ha lasciato chi lo ha ascoltato a bocca aperta.

"Ti piace il mio faccino? Allora per mantenerlo devo struccarlo, lavarlo, mettere l’acqua micellare, la crema, fare la pipì. Ti piace che metto il pigiama e sono profumata? Ecco occorre tempo, è il mantenimento della persona - lo ha azzannato la Salemi -. Io ho fatto il confessionale tardissimo, te non mi hai aspettato, giocavi a calcio balilla. Adesso vengo qui e fai l’offeso, mi sembra incredibile, più mi metto a 90 gradi più la prendo in quel posto. Basta! Già devo dare spiegazioni a questa gente che non capisce un ca***, ti ci metti pure te?". Insomma, Pretelli brutalizzato.

Da par suo, Pretelli ha fatto notare come fossero le 5.30 del mattino e il fatto che già aveva assunto melatonina per dormire. Niente da fare. La Salemi è ripartita in quarta: "E pensare che proprio ieri dicevo: non litighiamo mai. Mi stai facendo una storia senza motivo, con tutto quello che ti ho dimostrato con i fatti, non è per rinfacciartelo però non sei uomo, non sei uomo! Anche stasera... mi sento io la rinc*** a piangere per te che ti conosco da due mesi,più che commuovermi per me stessa sono felice per te e te alle 5 del mattino mi fai questa piazzata del ca*** - ha proseguito nella sua intemerata -? Mi fai venire il latte ai gomiti (sic, ndr). Se volevi stare con me, mi venivi vicino prima. Mi stavo struccando, che ca*** devo fare se mi stavo struccando?! Ti piace il bel visino? Bisogna mantenerlo! Ti piace che sono profumata e pulita? Amore ha un prezzo! Necessita di tempo: struccarsi, lavarsi, fare il bidè… ti piace quando tocchi ed è morbido? Eh, non è gratis", ha concluso una Giulia Salemi evidentemente fuori controllo.

