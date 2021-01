Grande Fratello Vip, "sta sbarellando?": le inquietanti indiscrezioni su Tommaso Zorzi, come è ridotto

Roberto Alessi 31 gennaio 2021 a

a

a

Leggo sul web: «L'Isola dei Famosi è pronta a partire il prossimo marzo con la conduzione di Ilary Blasi, che sostituisce l'uscente Alessia Marcuzzi. Se c'è ancora "battaglia" per il ruolo di inviato del programma (ora mi assicurano che sarà Elenoire Casalegno), secondo le indiscrezioni, sulla sedia dell'opinionista potrebbe sedere Tommaso Zorzi, anche se sembra che Ilary Blasi non sia troppo d'accordo». Ma pare che il meno d'accordo sia lo stesso Zorzi: non ne può più di stare in televisione. Che stia sbarellando?

"Tutto già scritto". Il post (poi cancellato) getta ombre cupe su Signorini: pesantissimi sospetti

"Ci è andata a letto, lo ha confessato". Prego? La pazzesca rivelazione su Antonella Elia: il più impensabile dei nomi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.