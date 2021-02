Grande Fratello Vip, dramma Dayane Mello: dopo la morte del fratello "mi hanno messa in un container"

03 febbraio 2021 a

a

a

Dayane Mello ha ricevuto una notizia sconvolgente nella mattinata di oggi, mercoledì 3 febbraio. Il fratello Lucas, 27 anni, è venuto a mancare per motivi non meglio precisati: il lutto è stati ovviamente devastante per la modella brasiliana, con il Grande Fratello Vip che le ha permesso di uscire momentaneamente dalla casa come è giusto fare per situazioni così serie e impreviste. Poco dopo il comunicato ufficiale del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, che annunciava l’uscita di Dayane, quest’ultima è però rientrata improvvisamente in casa.

Morto il fratello di Dayane Mello a 27 anni, la tragedia colpisce il GfVip: "Fuori dalla casa a tempo"

Il motivo l’ha spiegata lei stessa agli altri concorrenti, apparsi tutti molto dispiaciuti e provati da questa notizia terribile che si è abbattuta sulla loro compagna di viaggio. “La vita è un attimo”, ha dichiarato amaramente la Mello, che poi si è fatta forza e ha spiegato bene la situazione per la quale ha deciso di rimanere: “Io non posso andare in Brasile perché non posso entrare, devo stare in quarantena”. “E allora cosa fai?”, le ha chiesto Tommaso Zorzi, con Alda D’Eusanio che ha aggiunto: “Meglio se stai qui con noi, almeno stai in compagnia, puoi parlarne con noi”.

"Su quella barca...". Prego? Il vip vuota il sacco, bollori con Dayane Mello (e pesantissimi dubbi): gelo in studio

“In questo momento ho deciso di rimanere - ha continuato la modella brasiliana - perché ero in un container dove non potevo abbracciare nessuno e non mi sembrava il caso”. “Hai fatto benissimo”, le ha detto Stefania Orlando, con ancora la D’Eusanio che l’ha rincuorata: “Fuori in Brasile non puoi andare, a Milano invece che fai? Passi la tristezza da sola? Meglio che stai con noi”.

"Ero sul water, ho infilato le mani dentro e l'ho preso". Choc al Gf Vip, la Mello sconvolge i concorrenti: a tavola questa imbarazzante ammissione

"Non è bello. Per me...". Terremoto sulla De Grenet, la frase-scandalo sull'amore lesbo: il microfono "becca" tutti, finisce in disgrazia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.