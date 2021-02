Amici, Rudy Zerbi gela lo studio: "Canti bene? Non ce ne frega un ca**o"

04 febbraio 2021 a

a

a

Rapporti tesi tra Rudy Zerbi e Raffaele, allievo di Arisa, all’interno della scuola di Amici. Tutto è iniziato durante la puntata speciale di sabato 30 gennaio: il professore di canto si è alzato e ha lasciato lo studio proprio durante l’esibizione del ragazzo. L’allievo allora si è sfogato duramente e ha definito “irrispettoso” il gesto di Zerbi. L’insegnante poi si è sentito offeso dalle parole di Raffaele e quindi ha deciso di convocarlo in sala prove.

"Non l'avrei mai fatto". La Gregoraci scatena il caos: cosa si è lasciata sfuggire sui concorrenti del Gf Vip

“Quando cantavi mi sono alzato perché mi annoiavi. Non la canzone, la tua interpretazione. La tua è un’estetica, una perfezione. Ma che canti bene non ce ne frega un ca**o”, ha detto Zerbi a Raffaele. Il professore, poi, ha attaccato l’allievo anche per il suo stile e ha aggiunto: “Sei un findus, un frozen. Se io fossi il tuo professore la felpa non te la darei”.

"Non ha davvero nessuno?": Dayane Mello, la scelta estrema dopo la morte di suo fratello

Raffaele non ha preso bene le critiche di Rudy Zerbi, uno dei professori più temuti dagli allievi della trasmissione di Maria De Filippi. “Mi sono scocciato di chi dice che sono solo bravo a cantare”, si è sfogato il ragazzo dopo la discussione. Quello tra l’allievo e l’insegnante di canto non è stato l’unico scontro di oggi nella scuola di Amici. Una furiosa lite è scoppiata anche tra Anna Pettinelli ed Esa.

"Tra noi funziona così. Quando lei viene...". Corona e Asia Argento sotto le lenzuola: una bomba privata e piccantissima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.