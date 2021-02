Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta? "Mentre stavano per farlo, entrò il fidanzato": corna clamorose e super-vip

Francesco Fredella 05 febbraio 2021 a

Una bomba pronta ad esplodere. Una vera primizia del gossip che farà parlare e discutere. Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini insieme? La stessa giornalista aveva confermato al Grande Fratello Vip - il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 - di aver avuto una storia con il cantante. Un retroscena piccantissimo. Tre giorni fa Maria Teresa ha parlato di un flirt risalente a ben 18 anni fa. Ora ci sarebbero nuove indiscrezioni.

A confermare tutto ad RTL102.5 News è Biagio D’Anelli. Che confessa di aver ascoltato un racconto pieno di particolari proprio dalla voce di Baccini. “Eravamo a Rodi Garganico, mia città natale. E lui mi racconto quello che è accaduto con Maria Teresa. Francesco era deluso per Sanremo. Fu contattato dalla Ruta per seguire il Festival. Guenda era piccolina”, dice Biagio D’Anelli. Si tratta di 18 anni fa. “La Ruta che conobbe Baccini ad un teatro di Milano, lo invitò ad un saggio di pianoforte di Guenda. Poi una sera andò a casa di Maria Teresa e mente stavano proprio per consumare entrò il fidanzato della Ruta”, continua D’Anelli.

Che aggiunge: “Praticamente il fidanzato sentì aprire la porta con le mandate”. E la reazione di Baccini? “Calmo e tranquillo è andato via. Ma era bianco, pallido. Molto spaventato”, continua. Una scena da film della commedia all’italiana che sta per diventare virale. Baccini non ha più sentito la Ruta in tutti questi anni. Adesso, però, potrebbe arrivare un confronto tra Maria Teresa e Baccini. Tenetevi forte. Come reagirà la Ruta se dovete incontrare Baccini? Secondo D’Anelli potrebbe presto entrare per un confronto.

