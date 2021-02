Storie Italiane, "qualche problema tra noi": la confessione sul vip scomparso fa crollare Eleonora Daniele, troppe emozioni

Francesco Fredella 09 febbraio 2021 a

Un ricordo emozionante. Toccante. A Storie italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1, si fa un salto indietro nel tempo per omaggiare Little Tony. In diretta c’è sua figlia, che apre il cassetto dei ricordi. Ma non è sola, non è l’unica super ospite della puntata di Storie italiane. “Tra poco ci sarà una sorpresa perché avremo anche il suo amico, socio, compagno di viaggi, di tutto e di più: Bobby Solo!”, dice la giornalista veneta che ha conosciuto il cantante scomparso diversi anni fa.

Bobby, eterno ragazzo della musica rock italiana, arriva in diretta in collegamento. Eleonora Daniele gli chiede: “Come stai?”. Bobby risponde: “Aspettando il vaccino”. E la conduttrice scherza con il cantante:“Ma tu hai vent’anni!”. Sorrisi e tanto affetto tra loro viene percepito subito dal pubblico a casa. “Vent’anni con la condizionale”, scherza Bobby Solo. Sorride anche la figlia di Little Tony che poi parla di suo padre, della grande assoluta di un uomo che con la sua musica ha fatto innamorare intere generazioni.

“Mio padre era spesso lontano per lavoro. Quando si è piccoli si ha bisogno di presenza, più di tutto il resto, e questo ha creato un po’ di problemi tra noi confessa durante l’intervista Cristiana Ciacci chiacchierando con Eleonora Daniele. “Poi sono cresciuta, abbiamo parlato e recuperato”. Un ricordo toccante. Che emoziona tutti. “Fra un po’ esce il tuo libro dal titolo ‘Mio padre Little Tony’ dedicato sia all’uomo che al mito”, annuncia Eleonora Daniele .“Ti aspetto per parlare del libro”.

