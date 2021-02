Striscia la Notizia, altra figuraccia di Antonio Conte: la fuga in macchina, sconcerto per Valerio Staffelli

11 febbraio 2021 a

a

a

L'eliminazione dalla Coppa Italia da parte della Juventus, il dito medio e lo scambio di insulti con Andrea Agnelli e le conseguente polemiche che ne sono scaturite. Per Striscia la Notizia basta questo per voler consegnare il Tapiro a Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro ha deciso di non accettare il premio. Non era la prima volta che l'allenatore incontrava Valerio Staffelli. La mancata consegna andrà in onda questa sera, giovedì 11 febbraio, alle 20.35 nella quotidiana puntata di Striscia la Notizia su Canale 5.

“Non mangi il panettone”. Prego? Striscia la Notizia tampina Andrea Pirlo: che umiliazione in diretta

A novembre aveva ricevuto infatti il suo quarto Tapiro d’Oro della carriera (dopo il ko casalingo di Champions contro il Real), stavolta è scappato a bordo della sua auto. Intanto la Procura della Figc inizia a muoversi sulla vicenda. Il capo dell'ufficio, Giuseppe Chinè, ha aperto un'inchiesta "relativa ai comportamenti di dirigenti e tesserati bianconeri e nerazzurri durante e al termine della gara. A riguardo - hanno spiegato da ambienti della Procura - è già stato convocato il quarto uomo Daniele Chiffi".

Giulio Gallera beccato così, gaffe imperdonabile: la foto mandata in onda da Striscia | Guarda

Del "fattaccio" Antonio Conte ne aveva già parlato subito ai microfoni di Rai Sport, al termine del match, proprio a chi gli chiedeva del suo gesto col dito medio verso la tribuna juventina: "Si dovrebbe dire la verità. Anche il quarto uomo spero abbia sentito cosa è successo durante la partita. Bisogna essere educati, serve sportività e rispetto per chi lavora”. Ma stavolta Conte non ha voluto parlare con Striscia e stare al gioco del Tapiro.

Video su questo argomento Michelle Hunziker si difende: "Noi abbiamo offeso Giovanna Botteri? Non è vero"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.