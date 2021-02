Stasera Italia, Guido Crosetto su Giuseppe Conte: "Non so se ci riuscirà", è la fine per l'avvocato del popolo? | Video

13 febbraio 2021 a

"Giuseppe Conte è uscito di scena? O esiste ancora nel panorama di centrosinistra? ": sono queste le domande che si stanno ponendo tutti dopo l'addio a Palazzo Chigi e il passaggio di consegne a Mario Draghi. "Esisterà ancora, se vorrà, solo nel Movimento 5 Stelle", ha detto Guido Crosetto in collegamento con Stasera Italia su Rete 4. Secondo il coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia solo i grillini potranno essere la nuova casa dell'ex premier, per un motivo ben preciso.

"I 5 Stelle nelle prossime settimane saranno alla ricerca di un punto di equilibrio in questa rottura che si sta consumando", ha continuato Crosetto, facendo riferimento al periodo critico che i grillini si stanno trovando ad affrontare. Molti infatti sono scontenti del nuovo governo di Draghi e di ciò che è riuscito a ottenere il Movimento 5 Stelle nelle trattative precedenti. Secondo l'imprenditore, Conte avrebbe le caratteristiche non politiche ma umane per cercare di tenere tutto insieme, ricomponendo le fratture.

"Non so se ci riuscirà, non so se il rispetto che si è guadagnato dai 5 stelle nei mesi scorsi durerà nelle prossime settimane", ha sentenziato alla fine Guido Crosetto. Per poi aggiungere: "Ma può avere lì un futuro, non nel centrosinistra. Conte mi pare più uno che fa parte di quella pancia di centro".

