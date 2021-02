Non è l'Arena, “poteva farlo Danilo Toninelli”: come umiliano l'ex ministro, un video pesantissimo

14 febbraio 2021 a

Danilo Toninelli non è ovviamente stato preso in considerazione per la squadra di governo formata da Mario Draghi, incaricato dal presidente Sergio Mattarella di tirar fuori l’Italia dalle sabbie mobili in cui era finita a causa dell’immobilismo di Giuseppe Conte e della sua maggioranza giallorossa, cercando di affrontare nel miglior modo possibile l’emergenza sanitaria, economica e sociale. A Non è l’Arena, la trasmissione di La7 condotta da Massimo Giletti, è tornata a farsi vedere per l’occasione Rosanna Sferrazza.

Quest’ultima ha vestito di nuovo i panni di “Toninella”, l’ormai celebre “sorella” dell’ex ministro grillino, che è diventato un personaggio cult: purtroppo non per il suo operato politico, sul quale è meglio sorvolare, ma per il suo modo di porsi e per le cose che dice, che lo hanno spesso reso una macchietta. La “sorella” di Toninelli è ovviamente apparsa molto delusa dalla mancata chiamata nella squadra di governo per il grillino.

“Alla fine sono tornati tutti insieme - ha dichiarato - hanno fatto quelli che litigavano e invece niente. Ma poi questo ministero della Transizione ecologica non lo potevano dare a mio fratello Danilo? Lo avrei visto tanto bene in quel ruolo…”. A completare la presa in giro ironica, Non è l’Arena ha aggiunto proprio Toninelli nella foto della squadra di governo di Draghi.

